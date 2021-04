PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en mai 2021

Ces trois titres seront disponibles à partir du lundi 3 mai, et ce jusqu’au 31 mai 2021. Attention, la version PS5 de Wreckfest: Drive Hard. Die Last n’est pas disponible sur PlayStation 4.

D’ici là, il vous reste quelques jours pour récupérer les quatre jeux du mois d’avril. Sony offrait Days Gone et Zombie Army 4: Dead War sur PlayStation 4. Et Oddworld: Soulstorm sur PlayStation 5.