PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en juin 2021

Ces trois titres seront disponibles à partir du mardi 1er juin, et ce jusqu’au lundi 5 juillet en ce qui concerne Star Wars Squadrons et Operation: Tango. Et jusqu’au lundi 2 août pour Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Attention, la version PS5 de Operation: Tango n’est pas disponible sur PlayStation 4.

D’ici là, il vous reste quelques jours pour récupérer les trois jeux du mois de mai. Sony offrait Battlefield V et Stranded Deep sur PlayStation 4. Et Wreckfest: Drive Hard, Die Last sur PlayStation 5.