PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en janvier 2021

Ces trois titres seront disponibles à partir du mardi 5 janvier, et ce jusqu’au 1er février 2021.

À noter que pour tous ceux ayant récemment acheté le jeu Maneater, Sony procède à des remboursements. Selon plusieurs utilisateurs de Reddit, l’entreprise envoie un mail où l’on peut lire : “en tant que membre de PlayStation Plus, nous procédons au remboursement de ce produit sur votre portefeuille PlayStation Store car celui-ci est inclus dans les jeux offerts ce mois.”

Cela ne concerne donc pas Shadow of the Tomb Raider et GreedFall, qui sont des jeux plus anciens.