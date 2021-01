PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en février 2021

Ces trois titres seront disponibles à partir du mardi 2 février, et ce jusqu’au 1er mars 2021. À noter que Destruction AllStars sera quant à lui proposé jusqu’au 5 avril.

Quant à Control, il est proposé dans sa version complète, qui inclut le jeu de base ainsi que les extensions La Fondation et AWE. Le jeu est également compatible PlayStation 5 et bénéficiera de quelques fonctionnalités supplémentaires comme l’explique Sony : “sur console PS5, vous pourrez utiliser la fonction Aide au jeu pour obtenir des indices qui vous aideront à résoudre les énigmes et à surmonter les défis qui se présenteront lors de votre exploration de l’Ancienne Maison.”

D’ici là, il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux du mois de janvier. Sony offrait le jeu Maneater sur PlayStation 5 et Shadow of the Tomb Raider et Greedfall sur PlayStation 4.