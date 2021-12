PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en décembre 2021

Ces trois titres seront disponibles dès le mardi 7 décembre, et ce jusqu’au lundi 3 janvier. Vous avez donc encore quelques jour pour ajouter les jeux du mois de novembre à votre bibliothèque. Sony offrait Knockout City, First Class Trouble et Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. À noter que des jeux VR sont toujours disponibles jusqu’au 3 janvier. Sony offre The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition et Until You Fall.