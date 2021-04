PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en avril 2021

Lire aussi : Play at Home : Sony offre 10 jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Sur PlayStation 4

Days Gone , de SIE Bend Studio (2019)

, de SIE Bend Studio (2019) Zombie Army 4: Dead War, de Rebellion Developments (2015)

Sur PlayStation 5

Oddworld: Soulstorm, de Oddworld Inhabitants (2021)

Ces trois titres seront disponibles à partir du mardi 6 avril, et ce jusqu’au 3 mai 2021. Attention, la version PS5 de Oddworld: Soulstorm n’est pas disponible sur PlayStation 4.

D’ici là, il vous reste quelques jours pour récupérer les quatre jeux du mois de mars. Sony offrait Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes et Farpoint sur PlayStation 4. Et Maquette sur PlayStation 5.