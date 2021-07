PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en août 2021

Ces trois titres seront disponibles dès le mardi 3 août, et ce jusqu’au lundi 6 septembre. Vois avez donc encore quelques jour pour ajouter les jeux du mois de juillet à votre bibliothèque. Sony offrait Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence et Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.