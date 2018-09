Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en octobre

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste d’octobre, d’une valeur de 91,96 euros.

PLAYSTATION 4

Friday the 13th : The Video Game

Soyez le tueur ou la victime dans le monde terrifiant de Jason Voorhees, l'un des personnages de films d'horreur les plus emblématiques qui soient.

Laser League

Entrez dans les arènes couvertes de néons de Laser League pour vaporiser vos adversaires dans ce sport futuriste et ultra-rapide.

Knowledge is Power (PlayLink)

PLAYSTATION 3

Master Reboot

The Bridge

PS VITA

Rocketbirds 2 Evolution

2064 : Read Only Memories

Tous ces jeux seront disponibles dès le 2 octobre, pour l’ensemble des 33,9 millions d’abonnés au service. Les jeux du mois de septembre sont donc toujours disponibles jusqu’à cette date. Sony offrait notamment Destiny 2 et God of War III : Remastered.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.