Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en novembre

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste du mois de novembre.

Au programme, un RPG qui vous placera dans la peau d'un samouraï, et un jeu d'horreur à réserver aux plus téméraires.

Nioh , de Team Ninja (2017)

, de Team Ninja (2017) Outlast 2, de Red Barrels (2017)

Ces deux jeux seront disponibles à partir de demain, le mardi 5 novembre, et ce jusqu’au début du mois de décembre, pour l’ensemble des plus de 30 millions d’abonnés au service. Les excellents jeux du mois de décembre sont donc toujours disponibles jusqu’à cette date. Sony offrait MLB : The Show 19, et l'indispensable The Last of Us Remastered.

Pour rappel, depuis le mois de mars, Sony n'offre plus de jeux PS3 et PS Vita, comme annoncé depuis plus d'un an. Pour compenser, les abonnés au PlayStation Plus reçoivent désormais 100 Go de stockage dans le cloud, au lieu de 10 Go : "Début février, nous allons faire passer le stockage sur cloud de 10 à 100 Go pour les abonnés PS Plus jouant sur PS4. Voilà qui fait pas mal d'espace supplémentaire pour garder au chaud toutes vos sauvegardes. Avec le stockage sur cloud, il est possible de sauvegarder vos progressions et personnages depuis un système, puis de reprendre votre partie plus tard sur un autre système sans perdre votre progression.". Mais la liste des jeux offerts chaque mois se limitera donc à deux titres.