Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en novembre

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de novembre.

PlayStation 4

Yakuza Kiwami

Yakuza est un jeu édité par Sega, qui a connu plusieurs vies. Le jeu est sorti en Europe sur PlayStation 2 en septembre 2006. Une version HD a été proposée au Japon sur PS3 et Wii U en 2012/2013. Enfin, la version offerte par le PS+, à savoir Yakuza Kiwami, est disponible depuis août 2017 sur PlayStation 4.

Bulletstorm : Full Clip Edition

Bulletstorm est un jeu de tir à la première personne, sorti en 2011. La version proposée, baptisée Full Clip Edition, est l’édition remastérisée sortie en 2017. Elle inclut des graphismes améliorés, du contenu additionnel et le héros de Duke Nukem en personnage jouable.

PlayStation 3

JackBox Party Pack 2

Arkedo Series

PS Vita (et PS4)

Burly Men at Sea

Roundabout

Tous ces jeux seront disponibles dès le 6 novembre, pour l’ensemble des 33,9 millions d’abonnés au service. Les jeux du mois d’octobre sont donc toujours disponibles jusqu’à cette date. Sony offrait notamment Friday the 13th : The Video Game et Laser League.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.