Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en mai

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de mai.

PlayStation 4

Les deux jeux Playstation 4 du mois sont... des jeux initialement sortis sur Playstation 3 en 2013. Ils sont malgré tout très bons, donc autant ne pas bouder son plaisir. Il s'agit de Beyond : Two Souls de Quantic Dream, et de Rayman Legends de Ubisoft.

Beyond : Two Souls est un jeu dans la veine de Heavy Rain ou du prochain Detroit : Become Human, qui sortira sur Playstation 4 en mai. Des jeux narratifs imaginés par David Cage. Dans Beyond, vous retrouverez l'actrice Ellen Page et l'acteur Willem Dafoe, qui ont tous les deux prêtés leurs corps et leurs visages aux personnages principaux.

Quant à Rayman, inutile de le présenter. La mascotte d'Ubisoft s'offre avec Rayman Legends un jeu de plateforme rythmé, coloré et très réussi, dans la veine de Rayman Origins sorti en 2011, et qui avait débuté ce nouveau look pour le personnage sans bras ni jambes.

PlayStation 3 et PS Vita

Un RPG, Risen 3 : Titan Lords (développé par Piranha Bytes) et un jeu d'action, Eat Them! (Développé par Fuzzy Logic) vous attendent ce mois-ci sur Playstation 3.

Sur la console portable Vita, vous retrouverez deux puzzles : King Oddball (compatible également avec la PS4 et la PS3) et Furmins.

Tous ces jeux seront disponibles début mai. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer gratuitement les jeux offerts en avril, à savoir Mad Max et Trackmania Turbo sur PS4, In Space We Brawl et Toy Home sur PS3, et 99 Vidas et Q*Bert Rebooted sur PS Vita.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.