Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en juin

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de juin.

PlayStation 4

XCOM 2 (Un tactical game au tour par tour très réussi)

Trials Fusion (Un jeu de moto mélangeant courses et plates-formes)

PlayStation 3

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier

Zombie Driver HD Complete Edition

PS Vita

Squares

Atomic Ninjas

Tous ces jeux seront disponibles début juin. Vous avez donc encore quelques heures pour récupérer gratuitement les jeux offerts en mai, à savoir Beyond : Two Souls et Rayman Legends sur PS4,Risen 3 : Titan Lords et Eat Them ! sur PS3, et King Oddball et Furmins sur PS Vita.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.