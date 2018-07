Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en juillet

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de juillet.

PlayStation 4

Heavy Rain. Après Beyond Two Souls offert en mai, Sony offre Heavy Rain, le premier jeu de Quantic Dream, qui vient de sortir Detroit : Become Human il y a quelques semaines. Une première expérience narrative très réussie à redécouvrir en HD.

Absolver. Pour les fans d’action online, dans un univers post-apocalyptique.

PlayStation 3

Rayman HD

Extreme Exorcism

PS Vita

Space Overlords (PS Vita + PS4)

Zero Time Dilemma

Tous ces jeux sont déjà disponibles.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.