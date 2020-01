Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en janvier 2020

PS Plus | Janvier 2020 | Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator | PS4 - 06/01/2020 Voici les jeux qui seront disponibles le 7 janvier sur PS4 avec votre abonnement PlayStation Plus ! Télécharger les jeux du mois sur le PlayStation Store : http://po.st/JeuxDuMoisPSPlus. La liste des jeux : • Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4) • Goat Simulator (PS4) Plus d'informations sur le PS Plus : http://po.st/InfosPSPlus. S'abonner au PS Plus : http://po.st/Abo12MoisPSPlus. Toutes les actualités du PS Plus sur notre blog : http://po.st/ActusPSPlus Voir ou revoir toutes les vidéos du PS Plus : http://po.st/PlaylistPSPlus Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : • Twitter : https://twitter.com/PlayStationFR • Facebook : https://facebook.com/PlayStationFrance • Instagram : https://instagram.com/PlayStationFR • Snapchat : https://snapchat.com/add/PlayStationFR Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir en exclusivité toutes les nouvelles vidéos de vos jeux préférés : http://po.st/AbonnementPSFrance #PSPlus #Uncharted #GoatSimulator