Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en janvier 2019

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de janvier 2019.

PlayStation 4

Steep

La simulation de sports de glisse développée par Ubisoft Annecy vous permettra de vous essayer à la fois au ski, au snowboard, au wingsuit, au parapente, à la luge, au base jump, au speedgliding et au rocket wing.

Portal Knights

Un jeu d’action en mode bac à sable et au look très cartoon, sorti en 2017 sur consoles.

PlayStation 3

Zone of the Enders HD Collection

Une sélection de jeux d’actions à base de Mecha, produits par Hideo Kojima, le papa de Metal Gear Solid.

Amplitude

Un très bon jeu de rythme développé par Harmonix.

PS Vita

Fallen Legion : Flames of Rebellion (PS Vita + PS4)

Super Mutant Alien Assault (PS Vita)

Tous ces jeux seront disponibles dès le 1er janvier, pour l’ensemble des 33,9 millions d’abonnés au service. Les jeux du mois de décembre sont donc toujours disponibles jusqu’à cette date. Sony offrait notamment SOMA et ONRUSH sur PS4.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.