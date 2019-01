Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en février

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de février.

Au programme : un jeu d'action développé par Ubisoft; opposant des Chevaliers, des Vikings et des Samouraïs; le retour du tueur à gages le plus célèbre; un tower defense, un shoot'em up, et un épisode de la saga Metal Gear Solid, exclusif à la PlayStation 3.

Parmi les bonnes surprises, Sony annonce également une augmentation du stockage en ligne dès le 7 février. Les abonnés au PlayStation Plus recevront 100 Go de stockage dans le cloud, au lieu de 10 Go : "Début février, nous allons faire passer le stockage sur cloud de 10 à 100 Go pour les abonnés PS Plus jouant sur PS4. Voilà qui fait pas mal d'espace supplémentaire pour garder au chaud toutes vos sauvegardes. Avec le stockage sur cloud, il est possible de sauvegarder vos progressions et personnages depuis un système, puis de reprendre votre partie plus tard sur un autre système sans perdre votre progression."