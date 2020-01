Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en février 2020

PS Plus | Février 2020 | Bioshock: The Collection, Les Sims 4 et Firewall Zero Hour | PS4 & PS VR... Voici les jeux qui seront disponibles le 4 février sur PS4 et PS VR avec l'abonnement PS Plus ! Abonnez-vous à notre chaîne pour ne louper aucune vidéo : http://bit.ly/ytpsfr Télécharger les jeux du mois sur le PS Store : http://bit.ly/JeuxPSPlus La liste des jeux : • Bioshock: The Collection (PS4) incluant BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite en 1080p + tout le contenu additionnel solo • Les Sims 4 (PS4) • Firewall Zero Hour (PlayStation VR) Suivez-nous sur les réseaux sociaux : • Twitter : https://twitter.com/PlayStationFR • Instagram : https://instagram.com/PlayStationFR • Facebook : https://facebook.com/PlayStationFrance • Snapchat : https://snapchat.com/add/PlayStationFR • Twitch : https://twitch.tv/PlayStationFR L'avis des joueurs entre en jeu, donnez le votre sur We Are PlayStation : http://bit.ly/wearepstation #PSPlus #Bioshock #LesSims https://www.playstation.com