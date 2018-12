Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en décembre

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste de décembre.

PlayStation 4

SOMA

Un jeu à mi-chemin entre la science-fiction et l’horreur. Vous incarnez Simon, un jeune homme qui reçoit un traitement médical spécial suite à un traumatisme crânien et qui se retrouve transporté dans un site industriel en ruine après avoir essayé un nouveau traitement expérimental. Vous vous retrouvez face à une créature mécanique féroce et ne pouvez compter que sur vous, et sur une mystérieuse voix dans l’interphone, pour découvrir comment vous êtes arrivé là et réussir à rentrer chez vous.

Onrush

Un jeu de course automobile qui combine véhicules et baston, dont le but est d’arriver premier et d’écraser les adversaires. En ligne, Onrush vous permet d’affronter 11 autres pilotes à travers 4 modes de jeux.

PlayStation 3

Steredenn : Classic

SteinsGate

PS Vita

Iconoclasts (compatible Cross Buy avec la PS4)

Papers, Please

Tous ces jeux seront disponibles dès ce mardi 4 décembre, pour l’ensemble des 33,9 millions d’abonnés au service. Les jeux du mois de novembre sont donc toujours disponibles jusqu’à cette date. Sony offrait notamment Bulletstorm et Yakuza Kiwami.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.