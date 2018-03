PlayStation 3 Deux jeux sont réservés uniquement à la PlayStation 3 : In Space We Brawl et Toy Home. Le premier est un shooter spatial orienté multijoueur, le deuxième est... un autre jeu de voiture, où vous devrez piloter votre véhicule dans des décors de chambres d'enfants. Un jeu à mi-chemin entre Toy Racer et les célèbres MicroMachines.

Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en avril - © Tous droits réservés

Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en avril - © Tous droits réservés

PS Vita

La console portable de Sony est plus que jamais en fin de vie, et reçoit ce mois-ci deux jeux également compatibles PS4 et PS3 : 99 VIDAS et Q*Bert Rebooted. Le premier est un beat'em up qui rend hommage aux classiques de l'époque 16 bits. Le second est un remake du célèbre jeu d'arcade des années 80. Soit un mois très nostalgique sur PS Vita.

Tous ces jeux seront disponibles dès le mardi 3 avril. Vous avez donc jusqu'à lundi soir pour récupérer gratuitement les (excellents) jeux offerts en mars, à savoir Bloodborne et Ratchet & Clank sur PS4, Legend of Kay Anniversary sur PS3, Mighty No. 9 sur PS4 et PS3, Claire : Extended Cut et Bombing Busters sur PS4 et PS Vita.

À noter que Sony a annoncé le mois passé l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.