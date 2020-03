Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste du mois d’avril 2020.

Au programme, deux jeux, disponibles dès le 1er avril :

Uncharted 4 : A Thief’s End , de Naughty Dog (2016)

, de Naughty Dog (2016) DiRT Rally 2.0, de Codemasters (2019)

Les jeux du mois de mars 2020 sont donc toujours disponibles jusqu’à ce soir. Sony offrait Shadow of the Colossus et Sonic Forces.