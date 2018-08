Ps Plus : Voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en août

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste d’août.

PlayStation 4

Mafia III : L’histoire de Lincoln Clay, un ancien soldat du Vietnam de retour dans sa ville, New Bordeaux, largement inspiré de La Nouvelle-Orléans. Après un casse, sa famille est assassinée et il décide de se venger.

Dead by Daylight : Un jeu multi joueur où une personne incarne un tueur en série et quatre autres joueurs incarnent les potentielles victimes, qui devront collaborer pour survivre.

Knowledge is Power (PlayLink) : Un jeu de trivia qui utilise le système PlayLink, qui permet de répondre à l’aide d’une application à télécharger sur smartphone.

Here They Lie (PS VR) : Un jeu narratif pour les possesseurs du casque PlayStation VR.

PlayStation 3

Bound by Flame

Serious Sam 3 : BFE

PS Vita

Draw Slasher

Space Hulk

Tous ces jeux seront disponibles dès le 7 août, pour l’ensemble des 33,9 millions d’abonnés au service. Les jeux du mois de juillet sont donc toujours disponibles jusqu’à cette date. Sony offrait notamment Beyond Two Souls et Rayman Legends.

À noter que Sony a annoncé en mars dernier l'arrêt des jeux PS3 et PS Vita dans l'offre PlayStation Plus. Dans un mail envoyé aux abonnés, l'entreprise explique que "à partir du 8 mars 2019, les jeux du mois fournis aux abonnés PlayStation Plus ne comporteront plus de jeux PS3 ou PS Vita. Les jeux du mois ne comporteront que des jeux PlayStation 4." Tout en précisant que les autres caractéristiques et avantages du service PlayStation Plus ne seront pas affectés et que tous les jeux du mois téléchargés ou préalablement ajoutés à la liste de téléchargement resteront jouables tant que le joueur sera abonné à PlayStation Plus.