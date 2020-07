PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 en août 2020

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Voici la liste du mois d’août 2020.

Le service, qui a récemment fêté ses 10 ans, offre deux jeux aux 41,5 millions d’abonnés. À savoir :

Fall Guys: Ultimate Knockout , de Mediatonic et Devolver Digital (2020)

, de Mediatonic et Devolver Digital (2020) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, de Infinity Ward et Activision (2019)

Ces deux titres seront disponibles à partir du 3 août, et ce jusqu’à la fin du mois.

Les jeux du mois de juillet 2020 sont donc toujours disponibles pendant quelques jours. Sony offrait trois jeux pour l’anniversaire du service : NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et Erica.