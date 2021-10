PS Plus : voici les 6 jeux offerts PlayStation en novembre 2021

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits.

Voici la liste du mois de novembre 2021. Le service, qui a passé le cap des 10 ans, offre trois jeux aux 47,2 millions d’abonnés.

À savoir :

Sur PlayStation 5 et 4

Knockout City , de Velan Studios et Electronic Arts (2021)

, de Velan Studios et Electronic Arts (2021) First Class Trouble , de Invisible Walls et Versus Evil (2021)

Sur PlayStation 4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, de Big Huge Games et 38 Studios (2020)

Sur PS VR

The Persistence , de Firesprite Ltd (2020)

, de Firesprite Ltd (2020) The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition , de Skydance Interactive (2020)

, de Skydance Interactive (2020) Until You Fall, de Schell Games (2020)

Ces trois titres seront disponibles dès le mardi 2 novembre, et ce jusqu’au 6 novembre. Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois d’octobre à votre bibliothèque. Sony offrait le jeu de tir en multijoueur sur PS5 Hell Let Loose, la simulation de golf PGA Tour 2K21 et le jeu de combat Mortal Kombat X.

À noter que The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition et Until You Fall seront disponibles jusqu’au lundi 3 janvier.