PS Plus : les jeux offerts fuitent avant le State of Play de ce soir

Sony annoncera officiellement la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus pour le mois de novembre dans quelques jours (ou quelques heures). Mais la toile n’attend pas, et on sait déjà à quoi s’attendre.

4 jeux offerts

Une fois n’est pas coutume, ce sont 4 titres, et non trois, qui seront proposés aux abonnés. À savoir :

Knockout City (sur PS4 et PS5)

First Class Trouble (sur PS4 et PS5)

Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning (sur pS4)

The Walking Dead: Saints & Sinners (sur PS VR)

Le titre en réalité virtuelle était attendu, Sony célébrant en ce moment même les cinq ans de son casque VR. Enfin, signalons que First Class Trouble sera proposé dès sa sortie. Proche du jeu Among Us dans sa mécanique, le titre vous plongera dans les années 50.

D’ici là, vous pouvez toujours récupérer les jeux offerts en octobre. À savoir :

Sur PlayStation 4 : Mortal Kombat X, de NetherRealm Studios (2015) et PGA Tour 2K21, de HB Studios et 2K Sports (2020)

Sur PlayStation 5 : Hell Let Loose, de Team17 et Black Matter (2021)

Quant au State of Play de ce soir, rendez-vous dès 23h, heure belge, pour découvrir les annonces de Sony.