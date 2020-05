PS Plus : le deuxième jeu offert en juin est connu

“Accomplissez votre destin en tant que Luke Skywalker sur la seconde Étoile de la Mort, prenez part à la Guerre des Clones, incarnez Kylo Ren et menez le Premier Ordre à la victoire, rebellez-vous contre l’Empire ou écrasez la Résistance. Joignez-vous à la mêlée et profitez de 25 mises à jour gratuites lancées depuis la sortie du jeu avec un mode de coopération en ligne, de grandes batailles contre l’IA dans le mode Action Instantanée, et le mode multijoueur non linéaire Suprématie Capitale où une lutte acharnée se déroule tant dans l’espace qu’à la surface de planètes iconiques de l’univers Star Wars. Devenez le héros de votre propre fantaisie Star Wars !”

Contrairement à Call of Duty : WWII, Star Wars Battlefront II ne sera disponible qu’en juin. Dès le mardi 2 juin, plus précisément. Ce qui signifie que vous avez jusqu’au lundi 1er juin pour récuperer les jeux du mois de mai, à savoir Cities : Skylines et Farming Simulator 19.