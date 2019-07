Projet Loon : Les ballons transmetteurs de Google ont dépassé le million d'heures de vol

Le projet Loon, imaginé en 2011, utilise des ballons envoyés à haute altitude et alimentés grâce à l’énergie solaire, pouvant fournir une connexion internet et mobile de type LTE (Long Term Evolution, ou 4G).

Depuis leur création, les ballons ont parcouru une distance de 40 millions de kilomètres, soit 1000 le tour de la Terre. Les données récoltées représentent, selon les équipes du projet, l'équivalent "atmosphérique" de la pierre de Rosette :

"Les informations recueillies au cours de nos 40 millions de kilomètres de vol sont l’équivalent d’une Pierre de Rosetta atmosphérique qui nous montre comment fusionner deux sources de données (les prévisions de vent à partir de modèles météorologiques numériques et de mesures en temps réel) et émettre des suppositions éclairées à propos ds mouvements que les ballons doivent faire."

Comme le précise le communiqué, la trajectoire ainsi que l'altitude des ballons et calculée par des algorithmes :

"Bien que notre équipe d’ingénieurs de vol surveille chaque ballon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce sont nos algorithmes, et non l’humain, qui dirigent les mouvements des ballons Loon. L'algorithme prend les décisions nécessaires pour positionner un ballon et le maintenir au-dessus d'un endroit souhaité pendant des mois."

Les ballons Loon, qui flottent entre 50000 et 70000 pieds (15 000 et 22 000 mètres) ont déjà fait leur preuve, notamment à Porto Rico, suite au passage de l'Ouragan Maria en 2017.