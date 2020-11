Project 007 : les développeurs de Hitman annoncent un nouveau jeu sur James Bond

Développé conjointement avec l’aide de la MGM, de Eon Productions et de Delphi, Project 007 reviendra aux origines du personnage , et demandera aux joueurs de tout faire pour “mériter leur matricule 00.”

Le studio danois, bien connu pour sa série Hitman, colle parfaitement à l’univers du héros créé en 1953 par l’écrivain Ian Fleming . Ce nouveau titre serait, selon le patron du studio Hakan Abrak, “le jeu le plus ambitieux du studio IO Interactive.”

Le jeu sera développé principalement pour la PlayStation et la Xbox Series X, ainsi que pour PC. Il deviendra le premier jeu inspiré de James Bond à sortir après le remake de l’excellent Goldeneye, sorti en 2010 sur Wii, et 007 Legends, sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2012.

D’ici là, IO Interactive publiera Hitman 3 au mois de janvier 2021, sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.