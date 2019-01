Et c'est exactement ce qu'ont décidé de faire les créateurs de PlayAppleMusic et de Musish , deux lecteurs web basés sur MusicKit JS, le kit de développement d'Apple. Les deux sites proposent des fonctions similaires, à savoir l'accès à votre bibliothèque, à vos playlists personnalisées ou aux nombreux classements établis par Apple. Bien que seul Musish autorise l'ajout de nouvelles chansons dans votre bibliothèque.

Profiter d'Apple Music dans un navigateur est désormais possible grâce à ces deux lecteurs web non officiels - © PlayAppleMusic

Profiter d'Apple Music dans un navigateur est désormais possible grâce à ces deux lecteurs web non officiels - © Musish

Et pour tous ceux qui craignent de se connecter à ces sites non officiels, sachez que le kit de développement d'Apple force l'identification via son API (pour interface de programmation applicative). Les développeurs de PlayAppleMusic et de Musish n'ont donc pas accès à vos identifiants et mots de passe, mais reçoivent en retour un jeton d'identification qui indique qu'Apple autorise la connexion. Autrement dit, vous pouvez foncer sans crainte.