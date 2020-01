Problèmes d'accélération : Tesla dément les rumeurs

Plusieurs propriétaires d'une Tesla ont signé une pétition, déclarant que leur véhicule accélérait tout seul. Face à ces accusations, Tesla a décidé de réagir.

Sur son site, la firme s'est fendue d'une déclaration officielle au titre évocateur : "Les véhicules Tesla ne sont pas victimes d’accélération inattendue."

"Cette pétition est complètement fausse et a été montée par un vendeur de Tesla. Nous enquêtons sur chaque incident où le conducteur nous prétend que son véhicule a accéléré automatiquement, et dans tous les cas où nous avions les données du véhicule, nous avons confirmé que la voiture fonctionnait comme prévu. En d'autres termes, la voiture accélère si, et seulement si, le conducteur lui a dit de le faire, et elle ralentit ou s'arrête lorsque le conducteur appuie sur le frein."

Tesla ne s'arrête pas là et affirme que ses véhicules sont plus sûrs que la concurrence :

"Bien que des accidents causés par une pression erronée sur la pédale d'accélérateur aient été allégués pour presque toutes les marques / modèles de véhicules sur la route, les pédales d'accélérateur des modèles S, X et 3 ont deux capteurs de position indépendants, et en cas d'erreur, le système par défaut coupe le moteur. De même, appuyer sur la pédale de frein en même temps que la pédale d'accélérateur annulera l'action de la pédale d'accélérateur et coupera le moteur, et un freinage prolongé arrêtera la voiture. Nous utilisons également la suite de capteurs de l'AutoPilot, unique à Tesla, pour distinguer les éventuelles erreurs d'utilisation des pédales et atténuer ou prévenir les accidents lorsque nous sommes convaincus que la contribution du conducteur n'était pas intentionnelle. Chaque système est indépendant et enregistre les données, afin que nous puissions examiner exactement ce qui s'est passé."

Malgré cette réponse, la pétition sera analysée par la National Highway Traffic and Safety Administration, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière.