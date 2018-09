Prêts pour la 8K ? Samsung et LG en sont convaincus

Plus

Alors que certains investissements dans des équipements spéciaux pour profiter des séries Netflix et Amazon sont optimisés pour la 4K, Samsung et LG vont encore plus loin dans les pixels, les couleurs et les contrastes au salon IFA 2018 de Berlin. Les rivaux coréens y ont dévoilé leur nouvelle génération de téléviseurs ultra-haute définition : des appareils géants 8K. Samsung a présenté le téléviseur Q900R 8K QLED doté de la technologie « 8K AI Upscaling », un logiciel capable de transformer n’importe quelle image (4K ou Full HD) en image compatible avec la 8K. Il sera commercialisé au mois d’octobre en quatre formats géants : 65, 75, 82 et 85 pouces. Quant à LG, son téléviseur 8K OLED atteindra les 88 pouces.

QLED, OLED : quelle différence ? Pour faire simple, la technologie QLED (pour diode électroluminescente à point quantique) repose sur une couche de nano-cristaux liquides posés entre l’écran et un dispositif de rétroéclairage. Les particules sont capables d’émettre leurs propres couleurs. Samsung affirme donc que sa technologie offre un milliard de couleurs à l’écran. La technologie OLED, en revanche, ne nécessite pas de rétroéclairage puisque les pixels eux-mêmes produisent de la lumière (d’où le nom Organic Light Emitting Diode Technology ou diode électroluminescente organique). Cela permet de recourir à un écran plus fin et flexible, des qualités dont LG a toujours tiré profit. L’entreprise a proposé un écran flexible 77 pouces un peu plus tôt dans l’année. En 2016, le fabricant avait présenté un écran de 18 pouces si souple qu’il pouvait être roulé en cylindre.