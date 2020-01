Près d'un smartphone sur deux vendu dans le monde en 2022 sera compatible 5G

La part de marché des téléphones mobiles 5G vendus dans le monde devrait augmenter très rapidement, passant de 12% fin 2020 à 43% deux ans plus tard, selon Gartner.

Le total des ventes de PC, tablettes et téléphones mobiles devrait s'établir à 2,16 milliards d'unités en 2020, soit une légère augmentation de 0,9% par rapport à 2019. C'est du côté des smartphones que l'augmentation sera la plus sensible (+1,7%), grâce à une disponibilité grandissante de modèles 5G. D'ici la fin 2020, plus d'un smartphone sur dix vendu dans le monde sera ainsi compatible avec le nouveau standard de communication mobile, essentiellement en Asie. L'adoption des téléphones 5G va ensuite se démocratiser, notamment avec une baisse des prix, pour atteindre d'ici fin 2022 les 43% de parts de marché. Dès 2023, ils devraient représenter la majorité des ventes de smartphones dans le monde.

L'autre prévision de Gartner concerne les ventes de PC, qui devraient inéluctablement baisser dans les années à venir, passant de 250,8 millions d'unités vendues en 2020 à 241,7 millions en 2022. Cela s'expliquerait à la fois par le renouvellement du matériel et par la migration vers Windows 10 de la quasi-totalité des machines encore en fonctionnement.