Prenez de meilleures photos de nuit avec l'app NeuralCam

Voici une application qui devrait améliorer la qualité des photos de nuit prises avec un iPhone.

Si de nombreux smartphones Android offrent un mode nuit souvent convaincant (le P30 Pro de Huawei est un excellent exemple), c'est loin d'être le cas sur les iPhone d'Apple. Si la marque à la pomme devrait s'améliorer avec la sortie de l'iPhone 11, les utilisateurs d'iOS peuvent désormais prendre leur mal en patience avec une nouvelle application.

Baptisée NeuralCam, l'app utilise une petite astuce bien connue des photographes. À savoir capturer plusieurs clichés afin d'en extraire le plus de lumière possible, puis recomposer le tout, et ainsi obtenir une image de meilleure qualité que celle issue directement de l'appareil photo de l'iPhone.