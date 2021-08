Pourquoi tout le monde gagne à ne plus vendre de chargeur avec un smartphone neuf

Google s'ajoute à la liste de plus en plus longue des constructeurs ne souhaitant plus proposer de chargeur avec leurs nouveaux smartphones. Cette tendance, initiée par Apple, met en évidence le fait que chacun peut réutiliser le chargeur de son ancien smartphone pour profiter d'un nouveau modèle . Au final, il s'agit d'une initiative à la fois économique et écologique.

En effet, tout le monde aujourd'hui dispose d'un chargeur pour son smartphone et à chaque changement de modèle, les cumule. A quoi bon ? Pour les constructeurs, le bénéfice est double : économique et écologique.

Sans le chargeur, le consommateur peut espérer payer son smartphone quelques euros de moins que prévu.

Pour le constructeur, l'emballage plus léger sera une source d'économies non négligeables. De plus, la place gagnée permettra de proposer des emballages plus compacts et ainsi d'en placer davantage en magasin.

Cette décision est aussi écologique, l'idée étant que chaque client conserve le même chargeur qu'auparavant lorsqu'il achète un nouveau modèle. Les nouveaux utilisateurs pourront quant à eux s'en procurer un, vendu à part comme n'importe quel autre accessoire.

Aujourd'hui, trop de chargeurs ont été distribués en vain et "dorment" dans les tiroirs. De cette manière, Google, comme les autres, pourra se targuer de réduire son empreinte carbone tout en diminuant la production de déchets. Avec plus d'un milliard de smartphones vendus chaque année dans le monde, ce type de décision peut avoir de réelles conséquences bénéfiques pour l'environnement.