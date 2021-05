Pourquoi le bitcoin consomme-t-il une énergie de "dingue" ?

Elle est actuellement estimée à son plus haut historique , à 149 TWh (terawatt-heure).

Sur ce tableau figure l'évolution de la consommation d'électricité estimée de la devise virtuelle, en hausse quasiment constante depuis 2016 et en nette accélération depuis la fin 2020 , sur une base annualisée.

Sur un an, la même consommation électrique que la Suisse !

"Si le bitcoin était un pays il utiliserait la même quantité d'électricité par an que la Suisse", décryptent les analystes de Deutsche Bank dans une note.

A titre de comparaison, Google a consommé 12,2 TWh en 2019 et l'ensemble des centres de données dans le monde, à l'exception de ceux qui minent du bitcoin, consomme environ 200 TWh, selon George Kamiya, analyste à l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Mais les choses se compliquent à la lecture de la fourchette haute des estimations du CBECI.

La pente est bien plus verticale et pourrait s'envoler au-dessus de 500 TWh si les chasseurs de bitcoins utilisaient le matériel le plus énergivore, montre cet indice.

Le cours du bitcoin a plongé de 15%, à son plus bas depuis deux mois et demi, après l'annonce mercredi d'Elon Musk que Tesla n'accepterait plus le paiement de ses véhicules en bitcoins tant que son minage consommerait autant d'énergies fossiles, notamment le charbon.

Les clients du constructeur, qui a aussi investi en février 1,5 milliard de dollars dans la devise virtuelle, pouvaient officiellement l'utiliser depuis fin mars.