Pourquoi l’icône de Facebook Messenger a-t-elle changé ?

À commencer par le logo, qui abandonne le bleu Facebook pour un dégradé allant du rose au bleu . Ou comme l’explique l’entreprise, le logo “reflète un changement vers le futur de la messagerie, une façon plus dynamique, amusante et intégrée de rester connecté avec les personnes dont vous êtes proche.”

La messagerie de Facebook change, une fois encore, d’apparence et devient plus colorée, après avoir simplifié son utilisation sous IOS .

À l’intérieur de l’application, la première nouveauté visible est ce même dégradé, qui s’applique aux bulles de texte, et qui change de couleur au fur et à mesure que l’utilisateur fait défiler la conversation.

Mais ce n’est pas tout, car la customisation des conversations s’inspire de WhatsApp, avec des fonds personnalisables. Plusieurs options sont disponibles. Actuellement, quatre thèmes sont proposés : Halloween, amour, tie-dye et pride, ainsi qu’une sélection de couleurs et de dégradés.

Enfin, il est désormais possible de répondre à des messages avec n’importe quel émoji, et non plus les cinq principaux proposés jusqu’ici. Pour cela, il suffit de maintenir appuyé sur le message en question, et d’ensuite cliquez sur le + qui apparaît dans le menu pop-up pour choisir votre émoji parmi la centaine disponibles.

À noter que Facebook a mis à jour l’API de Messenger afin de prendre en charge les messages Instagram. Dans un premier temps, cette option sera réservée aux entreprises qui font du business sur Instagram. Facebook devrait ouvrir l’option à l’ensemble des utilisateurs prochainement.