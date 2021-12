Pourquoi il faut considérer sérieusement l'impression 4D

Dans un monde où flexibilité et adaptabilité sont les maîtres mots de la transformation, l'impression 4D est une technologie sérieuse à considérer. Elle produit des objets à "comportement", assez malléables pour évoluer avec le temps (cette fameuse quatrième dimension) et pourrait notamment répondre à des enjeux environnementaux.

Alors que l'immense possibilité de création de l'impression 3D n'a pas été approfondie, certains chercheurs parlent déjà de l'impression 4D pour façonner l'avenir.

Skylar Tibbits, coordinateur du Self-Assembly Lab du Massachusetts Institute of Technology MIT, fait partie de ces précurseurs et dévoile Peri, société de fabrication et de distribution de coffrages sur le blog d'architecture Archdaily.

L'impression 4D permet d'imprimer du matériel modifiable, transformable ou déplaçable grâce à ses propriétés. L'objet imprimé en 4D pourra s'adapter à son environnement dans le temps.

Une aubaine pour notre monde en transformation. Une aubaine aussi pour répondre aux défis de mobilité, d'infrastructures, de santé et d'environnement.