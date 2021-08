Pourquoi et comment crypter ses données sur son ordinateur

Le moyen le plus efficace est alors de crypter ces données, une manipulation assez simple à faire, aussi bien sous Windows que macOS.

Face au vol, aux menaces en ligne liées aux virus et autres rançongiciels, il convient de protéger les données personnelles présentes sur son ordinateur.

Crypter ses données est indispensable si l’on ne veut pas qu’un tiers puisse prendre la main dessus. Des pirates peuvent en effet les copier voire même bloquer leur accès à distance. Pour rappel, même des données supprimées peuvent être récupérées par des personnes mal intentionnées !

Sensibles (documents administratifs, dossiers médicaux, photos privées, etc.) ou non, ces données doivent donc impérativement être cryptées si l’on veut éviter qu’elles ne tombent un jour entre de mauvaises mains. Un disque dur correctement crypté se révèle parfaitement illisible pour quiconque n’en possède pas la clé de décryptage, généralement le mot de passe de l’administrateur. Une fois cryptées, les données deviennent véritablement privées et ne peuvent être lues correctement.