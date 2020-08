Pourquoi devrait-on se méfier des algorithmes de recommandation ?

Les algorithmes de recommandation sont le sucre de votre navigation internet : invisibles et délicieux, mais en excès, ils sont désastreux pour votre santé…

Et pourtant, ils sont présents partout : presse en ligne, plateformes commerciales, services de streaming vidéo et audio, sans oublier les réseaux sociaux. Et voici de bonnes raisons de rester vigilant !

Afin de construire la confiance de ses citoyens dans leurs institutions, la Nouvelle-Zélande vient de voter une loi pour la transparence dans les usages des algorithmes utilisés par l’administration publique. Si cette mesure est une très bonne nouvelle, ne faudrait-il pas passer à la vitesse supérieure au sujet de la transparence des algorithmes de recommandation utilisés par les entreprises ? En effet, de nombreuses critiques ont émergé au cours de ces dernières années sur les systèmes de personnalisation numériques.