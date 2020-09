Pour votre sécurité, Amazon invente le drone de surveillance d’intérieur

Concrètement, le produit ressemble à un bloc plutôt discret. La station de recharge est blanche, tandis que la partie supérieure, autrement dit le drone, est noire. En quittant la base de recharge, l’appareil dévoile sa caméra, et est prêt à visiter chaque pièce de votre maison . Selon Amazon, le drone est complètement autonome, mais il sera possible de programmer des parcours, à la manière d’une ronde qu’effectue un garde de sécurité.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle caméra de sécurité est “toujours à la maison”. Comme d’autres caméras de surveillance d’intérieur, me direz-vous. Sauf que le “Always Home Cam” peut voler et parcourir votre maison.

Le drone peut être activé manuellement et à distance, ou être associé à d’autres produits de la gamme Ring, comme l’alarme, qui déclenchera automatiquement le drone afin de filmer et de repousser les éventuels intrus. Enfin, même si aucun cambriolage n’a lieu, Amazon explique que l’appareil peut être utilisé pour vérifier qu’une fenêtre a bien été fermée ou que le four est bel et bien éteint.

L’appareil, qui filme en 1080p et n’enregistre qu’en vol, sera disponible en 2021, et coûtera 249,99 dollars.