Pour ses 10 ans, Spotify révèle le classement des chansons et des artistes les plus écoutés sur la plateforme

À l’occasion de ses 10 ans, la plateforme de streaming musicale a établi plusieurs listes, où l’on retrouve très souvent Drake, Ed Sheeran, Justin Bieber ou Rihanna.

Spotify en 2018, c’est plus de 40 millions de chansons disponibles, plus de 3 milliards de playlists et un temps d’écoute total qui équivaut à 16 858 080 d’années. Et c’est aussi des classements où peu d’artistes féminines trouvent leur place. La preuve :

Les chansons les plus stréamées par année

2008 : The Killers - Human

2009 : The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

2010 : Eminem & Rihanna - Love The Way You Lie

2011 : Don Omar & Lucenzo - Danza Kuduro

2012 : Gotye & Kimbra - Somebody That I Used To Know

2013 : Macklemore & Ryan Lewis - Can’t Hold Us

2014 : Pharrell Williams - Happy

2015 : Major Lazer, Mø & DJ Snake - Lean On

2016 : Drake - One Dance

2017 : Ed Sheehan - Shape of You

Les morceaux les plus streamés de tous les temps sur Spotify