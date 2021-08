Pour rester le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone, Google débourse des milliards

S’imposer sur l’iPhone comme le moteur de recherche par défaut a un prix, qu’Apple n'hésite pas à augmenter d’année en année.

Une dépense qui rapporte

Évidemment pour Google, le calcul est simple : il existe plus d’un milliard d’iPhone en activité à travers le monde, et cette place en tant que moteur de recherche par défaut au sein du navigateur Safari n’a pas de prix. Ou plutôt Apple peut réclamer des sommes folles et Google payera sans broncher. Et c’est ce qu’il se passe chaque année.

Selon des analystes de Bernstein Research, Google aurait payé 10 milliards de dollars en 2020 pour conserver sa position, et 15 milliards de dollars en 2021. Selon l’analyste Toni Sacconaghi, Google continue de payer pour ne pas se faire dépasser par Microsoft, qui pourrait faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur les appareils pommés.

Voilà pourquoi, toujours selon Bernstein, qui se base sur " les données récemment dévoilées via des documents d'Apple ainsi qu'une analyse des paiements TAC (coûts d'acquisition du trafic) ", Apple pourrait réclamer entre 18 et 20 milliards de dollars en 2022, et que Google sera sans doute de la partie.

Une alliance qui pourrait s’arrêter

Apple et Google sont en effet suivis de près par les autorités, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais également en Europe, concernant la concurrence et le monopole des deux entreprises.

Si la firme de Cupertino propose d’autres moteurs de recherche dans les réglages de l’iPhone (Bing, DuckDuckGo, Ecosia, etc), il se pourrait qu’à l’avenir, l’utilisateur choisisse son moteur de recherche préféré lors de la configuration de l’iPhone. Google perdrait alors son statut de numéro un au sein de l’écosystème d’Apple, et la marque à la pomme perdrait des milliards, qui jusqu’ici faisaient gonfler les résultats financiers de son département " services ".