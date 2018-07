Pour promouvoir ses Chromebooks, Google a décidé de s'attaquer à Windows et macOS

Dans une nouvelle publicité publiée hier, la firme de Mountain View met en avant ses Chromebooks en dénigrant la concurrence, avec un montage de messages d’erreurs qui devraient être familiers aux utilisateurs de macOS et Windows.

Temps d’attente incorrect, annonce de virus, sablier ou ballon de plage qui tourne car le système à du mal à suivre, demande incessante de mise à jour : les raisons de s’énerver contre Windows et macOS sont nombreuses. Et Google a décidé de s’en inspirer pour sa nouvelle campagne. "Si vous voulez un portable sur lequel vous pouvez compter, choisissez un Chromebook."

Le message est on ne peut plus clair et permet de souligner les forces des Chromebook, ces ordinateurs conçus par Google, à mi chemin entre un portable et une tablette. Antivirus intégré, mises à jour automatiques, rapidité et une batterie qui tient une journée. Voilà des arguments qui devraient être suffisant pour changer de machine selon Google. Reste à voir si le message convaincra les consomateurs, ou si les publicités qui attaquent d’autres marques (comme le fait Samsung face à l’iPhone X) ne vont pas finir par lasser les gens.