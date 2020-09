Pour profiter de la version PlayStation 5 de Marvel’s Spider-Man, il faudra repasser à la caisse

Malgré les annonces de Sony, la version PlayStation 4 du jeu Marvel’s Spider-Man ne donnera pas accès à la version PlayStation 5.

Les consoles next-gen ne sont pas encore là, mais déjà, les casse-tête s’enchaînent. Entre les différences de qualité d’une console à l’autre (notamment chez Microsoft avec la Series X et la Series S), les consoles entièrement dématérialisées (PS5 Digital Edition) et les soucis de rétrocompatibilité, il sera difficile de s’y retrouver, surtout pour les novices.

Et les jeux d’Insomniac, Spider-Man et Spider-Man Miles Morales n’arrangeront pas la situation. Aux dernières nouvelles, le titre Spier-Man, sorti sur PlayStation 4 en septembre 2019, connaîtra une version PlayStation 5. Mais pour en profiter, il faudra acheter à nouveau le jeu, qui sera vendu… 80 euros. Et ce même si vous possedez la version PS4.

De plus, vos sauvegardes PS4 ne seront pas compatibles PS5. Autrement dit, il faudra repartir de zéro, ce qui est plutôt ridicule pour un jeu sorti il y a deux ans.