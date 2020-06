Pour Phil Spencer, responsable de la branche Xbox, le nombre de consoles vendues importera peu

Alors que Sony présentera quelques titres du catalogue de la PlayStation 5 ce jeudi 11 juin, Phil Spencer continue de parler de la future Xbox Series X, attendue comme sa concurrente japonaise à la fin de l’année.

Lors d’une interview accordée à la BBC, Phil Spencer a déclaré que le but de Microsoft était plus axé sur le joueur, et non sur le nombre de consoles écoulées. À la question, “Les joueurs ne prendront-ils pas en compte que la console sera plus chère au lancement ?”, Spencer répond :

“Les gens trouvent une réelle valeur dans l'investissement qu'ils font dans les jeux. Vous pouvez acheter une console, acheter des jeux et cela peut littéralement offrir à votre famille des centaines d'heures de divertissement. Même lorsque nous sommes revenus en arrière et avons examiné 2008-2009, au cours de cette récession, pour voir quel était l'impact sur les jeux - les jeux ont bien fonctionné. C'était durable. Nous voulons nous assurer que nous fournissons la juste valeur aux clients. Le prix va être important. Mais notre stratégie est centrée sur le joueur, pas sur la machine. Si 2020 n'est pas l'année où une famille veut prendre la décision d'acheter une nouvelle Xbox, ce n’est pas grave. Notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox que je vends cette année. Nous nous concentrons sur la fourniture de services via Xbox Game Pass, qui permet aux utilisateurs de créer leur bibliothèque moyennant des frais mensuels.”

Phil Spencer est également revenu sur l’impact de la pandémie sur la production de la console. “Nous avons sans doute quelques semaines de retard dans notre cycle de test, mais je pense que nous allons être capables d'absorber ce retard dans le calendrier et j'ai une grande confiance pour ce qui est de notre lancement automnal.”

Tout en soulignant que le confinement a permis aux joueurs de s’évader grâce aux jeux vidéo, voire même rencontrer de nouveaux amis : “Ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est qu'il a toujours été une activité sociale. Pendant cette période de confinement, nous avons enregistré plus de 270 millions nouvelles relations d'amitié sur le Xbox Live. Donc, non seulement les gens restent connectés avec leurs amis existants, mais ils trouvent de nouveaux amis en ligne en jouant ensemble, ce qui est vraiment génial.”