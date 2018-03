Pour mieux classer ses millions de chansons, Spotify va permettre aux utilisateurs de les taguer

La guerre entre les différents services de streaming musicaux ne se joue pas sur les fonctionnalités ou le nombre de morceaux disponibles (tout est plus ou moins semblable), mais bien sur la découverte. Entre les playlists personnalisées et les recommandations, il est toujours plus difficile pour Apple Music, Deezer ou Spotify de coller à 100% aux gouts de chacun des utilisateurs.

Voilà pourquoi Spotify lance son service Line-In. Un moyen simple de classer la musique, tout en gagnant en précision. Tous les utilisateurs désirant participer pourront taguer des morceaux en y apportant plus de précision. Est-ce que ce morceau de rock est plus de l’"Acid Rock" ou du "Soft Rock" ? Est-ce que ce morceau rap est plus du "Cloud Rap" ou du "Gangsta Rap" ? Autant de subtilités qui permettront à Spotify d'affiner ses propositions.

Pour autant, chaque proposition ne sera pas forcément prise en compte. Spotify a mis en place un système de vérification par le nombre pour éviter les abus et les erreurs. Mais si un nombre suffisant d'utilisateurs s'accordent sur un même tag ou sur une même information, l'entreprise implantera le changement.

Spotify est le premier service à proposer ce système collaboratif. Si tout se passe comme prévu, cela devrait permettre à des groupes ou des chanteurs moins connus de bénéficier d'une meilleure visibilité, et pour les utilisateurs, de recevoir des recommandations toujours plus pertinentes. Il s'agit surtout d'un test grandeur nature pour les autres services de streaming. Si l'opération de Spotify fonctionne, Apple ou Deezer ne tarderont sans doute pas à l'implémenter à leur tour.