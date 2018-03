Pour limiter les heures supplémentaires, le gouvernement sud-coréen bloquera les ordinateurs de ses fonctionnaires

La population sud-coréenne travaille trop et face à ce problème, le gouvernement a décidé d'agir. Dès le 30 mars, les ordinateurs des fonctionnaires s'arrêteront automatiquement à la fin de la semaine.

Pour mettre en place ce nouveau règlement, le gouvernement procédera en trois phases. La première, qui débutera ce vendredi, éteindra tous les ordinateurs à 20h00 chaque vendredi. Ensuite, en avril, les ordinateurs s'éteindront à 19h30 un vendredi sur deux. Enfin, en mai, tous les ordinateurs s'arrêteront à 19h00 chaque vendredi. Cette nouveauté s'appliquera à tous les employés du gouvernement, à quelques exceptions près.

L'idée est donc de mettre fin à cette "culture des heures supplémentaires", dans un pays où un employé du gouvernement travaille en moyenne 2739 heures par an. Bien plus que dans n'importe quel autre pays selon l'Organisation pour la Coopération Economique et le Développement, qui estime que les employés d'autres pays développés travaillent en moyenne 1000 heures de moins.

Cette nouvelle règle fait suite à une loi appliquée depuis le début du mois de mars, et qui limite le nombre d'heures de travail par semaine à 52 heures. Avant cette loi, les Sud-Coréens pouvaient travailler jusqu'à 68 heures par semaine. Résultat, selon le ministre des Familles Chung Hyun Back, le taux de naissance dans le pays est faible : "Pendant des années, nous avons négligé le véritable coupable du problème - la grande disparité entre les sexes de notre pays et ces longues heures de travail".

Pour autant, arrêter les ordinateurs à distance ne devrait pas forcément pousser les employés à quitter leur bureau. 67,1% d'entre eux auraient d'ailleurs demandé à être exemptés de cette nouvelle mesure.