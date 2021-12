Pour les fêtes, les aspirateurs robots Roomba s’adaptent encore plus à votre intérieur

Grâce à la mise à jour d’iRobot Genius, les aspirateurs robots Roomba j7 et j7+ ont désormais la possibilité d'identifier et de contourner et d’éviter les sapins de Noël, les chaussures et les chaussettes.

Ramasser les épines, sans choper le sapin

Concrètement, la mise à jour apporte une zone de détection du sapin de Noël : les utilisateurs peuvent directement envoyer leur Roomba j7 ou j7+ nettoyer ces débris sous le sapin. Ensuite le robot suggère automatiquement une zone de nettoyage autour du périmètre extérieur de l'arbre et place une zone d'exclusion au centre.

Même son de cloche pour les chaussures et les chaussettes qui traînent au sol. Les deux Roomba peuvent désormais identifier et éviter les chaussures et les chaussettes lors du nettoyage, s'ajoutant ainsi à la liste actuelle des autres objets que le robot peut détecter et éviter, notamment les cordons et les déjections animales.

Enfin, iRobot améliore le partage de cartes d’un Roomba à un autre, en cas de nouvel achat ou de remplacement de votre aspirateur robot. De quoi éviter de reprendre tout à zéro afin que l’aspirateur se retrouve dans votre maison dès son installation.