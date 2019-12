Le principe est simple : chaque boule de neige "blessera" votre adversaire , et se manipule comme un objet à lancer (une grenade, par exemple).

Pour les fêtes, Call of Duty : Modern Warfare propose une bataille de boules de neige - © Activision

Le joueur devra ramasser les boules à même le sol. Deux types de boules seront disponibles : des blanches, classiques, et des jaunes. Leur particularité : si votre adversaire est touché par une boule jaune, il meurt immédiatement.

Le mode Snowfight est jouable sur la carte "Winter Docks". Et si la bataille de boules de neige est une affaire sérieuse pour vous, Activision donne quelques conseils sur son blog, afin de remporter vos parties.

Call of Duty : Modern Warfare est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.