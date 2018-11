La PS4, c’est plus de 86 millions de consoles vendues dans le monde (et sans doute un peu plus maintenant, puisque ce nombre s’arrête à septembre 2018). C’est également près de 778 millions de jeux vendus dans le monde. C’est aussi 11 mise à jour importantes (dont la dernière en date, la version 6.00).

Pour les 5 ans de la PlayStation 4, Sony dévoile un classement des meilleures ventes - © Tous droits réservés

Mais la PlayStation 4, c’est surtout une flopée d’excellents jeux, même si aucune exclusivité (God of War, Uncharted, Spider-Man, etc) ne se retrouvent dans le classement des jeux les plus vendus ou téléchargés sur la console. Du côté des jeux les plus vendus, on retrouve (classés alphabétiquement) Call of Duty Black Ops III, Call of Duty WWII, FIFA 17, FIFA 18 et Grand Theft Auto 5. Soit cinq titres disponibles également sur Xbox One. Dans les titres populaires vient s’ajouter Fortnite. Et dans les jeux les plus téléchargés, on retrouve Mafia III, Just Cause 3 ou encore Destiny 2.

Enfin, sachez que la DualShock la plus vendue est, logiquement, la DualShock 4 noire, et que la console la plus rare est l’édition PS4 Pro 500 Million Limited Edition, éditée à 50000 exemplaires (alors que l’édition des 20 ans de la gammes PlayStation n’avait été édité qu’à 20000 exemplaires, mais soit). Allez, prochaine étape, les 100 millions de consoles vendues. Et vu que la PS5 n’est pas attendue avant 2020, Sony pourrait bien y arriver dans les prochains mois.