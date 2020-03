Pour les 35 ans de Mario, Nintendo préparerait plusieurs remasters

Le plombier moustachu fêtera ses 35 ans cet été, et à cette occasion, Nintendo souhaiterait mettre les petits plats dans les grands. Une mascotte aussi célèbre que Mario, ça se chouchoute, c’est pourquoi Big N préparerait plusieurs projets autour du personnage.

Il y a d’une part la zone Super Nintendo World, dédiée comme son nom l’indique à l’univers Nintendo, actuellement en construction au sein du parc Universal Studios Japan. Mais également un film, en animation 3D cette fois, afin d’éviter la catastrophe de 1993. Sans oublier la gamme LEGO Super Mario, qui devrait voir le jour dans les prochains mois.

Mais c’est au sujet de la Switch que les rumeurs s’emballent. Selon le site Video Game Chronicles, Nintendo pourrait remastériser la majorité des épisodes des aventures du plombier. Y compris Super Mario 3D World, Super Mario 64 et les deux excellents Super Mario Galaxy.

De son côté, le site Eurogamer annonce qu’actuellement, seuls Super Mario 64, Super Mario Galaxy et Super Mario Sunshine seraient en préparation. Ce qui est déjà pas mal. D’autant que les premiers jeux (Super Mario Bros.; Super Mario Bros. 2; Super Mario Bros. 3; Super Mario Bros. : The Lost Levels; Super Mario World et Super Mario World 2 : Yoshi’s Island) sont déjà disponibles grâce à l’abonnement Nintendo Switch Online.

Enfin, les deux sites annoncent qu’un nouvel épisode de Paper Mario sera également commercialisé cette année. Autant d’informations que Nintendo aurait pu ou du confirmer lors de l’E3. Mais le salon a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus, ce qui chamboule les plans de l’entreprise. Si Video Game Chronicles et Eurogamer disent vrai, Nintendo organisera sans doute un événement en ligne (comme un Nintendo Direct) pour officialiser la bonne nouvelle.